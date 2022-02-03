Из-за собаки житель Коми ударил женщину горшком по голове

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В Сыктывдинском районе 48-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел в ночь на 8 ноября. Мужчине не понравилось, что его сожительница кормит собаку едой со стола. Из-за этого между ними произошел конфликт. Житель Коми взял с подоконника цветочный горшок и ударил им по голове женщину. В результате у пострадавшей пошла кровь. Уточняется, что мужчина был пьян. Мировой судья приговорил его к шести месяцам ограничения свободы.

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