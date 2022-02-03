Сыктывкарский госуниверситет переходит на дистант

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Со среды, 9 февраля, Сыктывкарский государственный университет переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщила ректор вуза Ольга Сотникова.
По ее словам, дистанционное обучение начнется с 9 февраля. Планируется, что оно продлится до 20 февраля. В это время на удаленке будут почти все студенты вуза. Исключения коснутся выпускников-заочников и выпускников-магистрантов. Лабораторные занятия у других студентов перенесут на более поздний срок. Кроме того, половина сотрудников университета будут работать удаленно. На аналогичный формат перейдут все работники старше 60 лет.
В СГУ для иногородних студентов с симптомами ОРВИ во всех общежитиях открыли изоляторы. Уточняется, что это обычные студенческие двухместные комнаты, оборудованные холодильником и микроволновкой.
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