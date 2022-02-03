В Коми ввели в эксплуатацию новый дом с плесенью

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Администрация Усть-Вымского района выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового дома, пораженного плесенью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В Айкино построили многоэтажку, в которую планировали переселить людей из аварийного жилья. 18 января администрация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию. Была проведена проверка. Оказалось, что застройщик не полностью выполнил отделку помещений. В ряде квартир в ванных комнатах частично отсутствует кафельная плитка. Кроме того, нет вентиляционных решеток и плинтусов, а также деформированы двери и дверные коробки. В прокуратуре также отметили, что все имеющиеся продухи вентиляции подвала закрыты, и там наблюдается повышенная влажность. На примерно 50% поверхности стен подвала обнаружена плесень. Прокуратура потребовала устранить эти нарушения.

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