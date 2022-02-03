В Коми пьяный подросток пытался угнать «Ладу» и украл телефон

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В Ухте 16-летнего жителя Ухты и его 18-летнего знакомого признали виновными в угоне автомобиля и краже. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в июне подросток украл смартфон из рюкзака, который на скамейке возле дома оставила девушка. Сумма ущерба превысила 14 тысяч рублей. В том же месяце юноша и его знакомый выпили и решили угнать ВАЗ-21099. Злоумышленник стали толкать машину, чтобы завести ее. Это заметили очевидцы и вызвали полицию.

Суд признал обоих виновными. 16-летний молодой человек проведет два года в воспитательной колонии. Его знакомого приговорили к году лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии общего режима.

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