Минздрав Коми заставили обеспечить ребенка лекарством

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Министерство здравоохранения Коми обязали обеспечить ребенка-инвалида лекарством. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В надзорное ведомство обратилась жительница Сосногорска. Дело в том, что в местных аптеках не было необходимого лекарства. Из-за этого состояние ребенка ухудшилось. Несмотря на неоднократные обращения его матери, льготный рецепт оставался на отсроченном исполнении. Прокуратура обратилась в суд. В итоге Минздрав обязали обеспечить ребенка лекарством, и ребенок получил необходимый препарат.

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