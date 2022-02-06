В Коми обнаружен труп 42-летнего жителя Москвы со следами укусов собаки

Фото: архив "КП"

В садовом товариществе Ухты обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает издание «КомиОнлайн» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что труп был найден в СНТ «Транспортник» в одном из дачных домиков в новогодние каникулы. При осмотре тела мужчины на нем были обнаружены следы от зубов собаки. Выяснилось, что они были нанесены уже после смерти.

Как удалось установить следствию, погибшим является 42-летний житель Москвы. Он приехал на Новый год в Ухту с любимой собакой - доберманом. После долго алкогольного загула мужчина умер. Пес охранял тело хозяина целую неделю после его кончины, а затем стал обгрызать труп в поисках еды.

Признаков криминала в смерти мужчины не установили. Следователи по итогам проверки не стали возбуждать уголовное дело.

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