Сыктывкарка пыталась продать кровать и лишилась 440 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жительницы Сыктывкара около 440 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарка разместила в интернете объявление о продаже детской кроватки, и вскоре ей позвонили. Собеседница сказала, что хочет купить товар и готова сразу же расплатиться. Однако далее девушка заявила, что с электронным кошельком возникли сложности. Для получения денег она посоветовала сыктывкарке пройти к ближайшему терминалу.

После этого жительнице Коми позвонил неизвестный мужчина и представился братом покупательницы. Он заявил, что женщине якобы случайно перевели сумму, намного превышающую стоимость кроватки. Мошенники убедили женщину дать им доступ к ее онлайн-кошельку, после чего перевели деньги с депозита на карту, а затем украли, выдав их за свои. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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