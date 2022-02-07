Житель Коми срубил семь берез, заслонявших ему свет

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В Инте 51-летнего местного жителя признали виновным в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре. Интинец решил, что растущие за окном квартиры семь берез мешают ему, поскольку заслоняют свет. Вооружившись ручной пилой, злоумышленник спилил деревья. Сумма ущерба городу составила 37 тысяч рублей. Мировой судья признал интинца виновным. Его приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно.

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