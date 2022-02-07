Наибольший прирост зараженных COVID-19 зафиксирован в девяти районах Коми

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Стали известны девять муниципалитетов Коми, в которых зафиксировали наибольший прирост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За сутки в Коми выздоровели 262 человека. За все время из больниц выписали 96 789 пациентов. За последние сутки в Коми заболели 1488 человек, а за весь период пандемии – 114 894.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 566 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 434 человека, в Сосногорском районе – 73, Усинске – 67, Воркуте – 62, Корткеросском районе – 35, Троицко-Печорском – 28, Сыктывдинском районе – 27, Усть-Вымском – 25. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 14 056 человек. Всего в Коми зафиксировали 2 796 смертельных случаев среди пациентов, у которых диагностировали коронавирус. По состоянию на понедельник, 7 февраля, в регионе 435 034 человека сделали прививки. Уточняется, что речь идет о вакцинированных первым компонентом.

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