Житель Коми, по вине которого погиб 17-летний подросток, выслушал приговор суда

Фото из личного архива Дмитрия
В Коми огласили приговор жителю Княжпоготского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает республиканская прокуратура. Напомним, по вине мужчины погиб 17-летний подросток, которого ударило током.
Трагедия произошла в Емве в мае прошлого года. Мальчик собирал металлом на территории колонии, споткнулся об оголенный провод и умер. Никаких знаков и табличек, предостерегающих об опасности рядом не было.
Суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступления. Вину в содеянном мужчина признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.
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