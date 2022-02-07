Житель Коми, по вине которого погиб 17-летний подросток, выслушал приговор суда

Фото из личного архива Дмитрия

В Коми огласили приговор жителю Княжпоготского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает республиканская прокуратура. Напомним, по вине мужчины погиб 17-летний подросток, которого ударило током.

Трагедия произошла в Емве в мае прошлого года. Мальчик собирал металлом на территории колонии, споткнулся об оголенный провод и умер. Никаких знаков и табличек, предостерегающих об опасности рядом не было.

Суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступления. Вину в содеянном мужчина признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

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