В среду в трех городах Коми будут выть сирены

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В среду, 9 февраля, в Коми состоится техническая проверка системы оповещения и информирования населения. Об этом сообщили в республиканском комитете гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

С 10 утра до полудня будут производиться кратковременные запуски электросирен. После этого с по уличным громкоговорителям и проводному радио прозвучит речевое сообщение. В Сыктывкаре, Ухте и в Воркуте проходит опытная эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". В это время по сети уличных громкоговорителей там будут предаваться речевые сообщения.

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