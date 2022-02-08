Две жительницы Коми пойдут под суд за невыплаченные кредиты

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Зампрокурора Вуктылы утвердил обвинительное заключение в отношении двух женщин, которых обвиняют в мошенничестве при оформлении кредита.

Установлено, что местная жительница сообщила сотрудникам микрофинансовой организации, что у нее больше нет никаких долгов по кредитам, а после этого взяла 15 тысяч рублей, не выплатив их обратно. Расследование показало, что у нее все же имелась задолженность по двум кредитам, в связи с чем выплатить новый возможности у фигурантки уголовного дела не было.

Аналогичная история произошла еще с одной обвиняемой. Сумма кредита не уточняется. Дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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