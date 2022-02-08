Жители Коми начали получать пенсии с учетом индексации на 8,6%

Фото: Pixabay

С 1 февраля в Коми 210 642 неработающих пенсионера начали получать пенсии с учетом индексации на 8,6%. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,9%. Однако по решению президента России Владимира Путина процент индексации был увеличен. Теперь он составляет 8,6%. Пенсию с учетом индексации жители Коми начали получать в феврале. Вместе с пенсией за февраль они также получают доплату за январь с учетом доиндексации. Все выплаты поступают автоматически, и обращаться в Пенсионный фонд для этого не нужно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пенсия в Коми может вырасти в среднем на 1,4 тысяч рублей