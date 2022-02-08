За сутки в Сыктывкаре 674 человека заразились коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на вторник, 8 февраля, в Сыктывкаре зафиксировали 674 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в Коми выздоровели 560 человек. За все время из больниц выписали 97 349 пациентов. За последние сутки в Коми заболели коронавирусом 1645 человек, а за весь период пандемии – 116 539.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 674 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболел 481 человек, в Сосногорском районе – 105, в Усинске – 81, Княжпогостском районе – 35, в Корткеросском – 32, в Сыктывдинском – 31, в Усть-Вымском – 27, а в Печорском – 25. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 12 682 человека. За последние сутки с учета сняли 4 606 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались двое больных коронавирусом, а за весь период пандемии – 2798. На сегодняшний день вакцинацию прошли 436 255 человек. Уточняется, что речь идет о привившихся первым компонентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 1645 новых случаев

Медицинская помощь понадобилась почти 200 жителям республики