Житель Коми пытался пронести в суд патрон

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

В Ухте пытался пронести в здание суда патрон. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина прибыл по повестке в мировой суд. Пристав осмотрел его ручную кладь и обнаружил там патрон. Проносить такие предметы в суд запрещено. Пристав вызвал полицейских. Они провели личный досмотр. Других запрещенных предметов у мужчины не нашли. Патрон и его владельца передали полиции для принятия процессуального решения. На него могут завести уголовное дело.

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