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Общество9 февраля 2022 8:58

В Коми вакцинацию от коронавируса прошли первые четыре подростка

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми началась вакцинация от COVID-19 среди детей. По данным регионального министерства здравоохранения, привились на сегодняшний день четыре ребёнка из Эжвинского района Сыктывкара. Всего в медучреждение района поступило 30 доз «Спутника М».

По мнению Минздрава, малое количество инфицированных среди подростков кроется в дистанционном обучении, с которого школьники вышли лишь 7 февраля.

— Согласия родителей собирал школьный медработник, а так как дети школу не посещали, то и подписать документы было некому. Сейчас работа по сбору подписей возобновлена, — цитирует «Комиинформ» пресс-службу ведомства.

В ведомстве также сообщили, что вакцина распределена по всем муниципалитетам, кроме Сыктывкара. Причина в том, что в Сыктывкарской детской поликлинике №3 нет специализированного холодильного оборудования для хранения вакцины. Поэтому поставить ее в Сыктывкар не было технической возможности. На данный момент оборудование закуплено, поставка ожидается в течение 10 дней. Вакцинация подростков начнется после следующей поставки вакцины.

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