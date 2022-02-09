В Коми горела квартира: пострадал 72-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 8 февраля, в Печоре горела квартира, в результате чего пострадал мужчина 1950 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 6:08. В доме на улице Социалистической загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. Потушить огонь попытался мужчина 1950 года рождения. В результате он получил ожоги. Из дома самостоятельно эвакуировались 17 человек. Площадь возгорания составила два квадратных метра. На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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