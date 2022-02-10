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Общество10 февраля 2022 9:45

В Коми подорожает проезд в пригородных и междугородних автобусах

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

В Коми планируют повысить тарифы на автобусные перевозки по пригородным и междугородним маршрутам. Соответствующий проект приказа опубликовал республиканский комитет по тарифам.

Согласно документу, предельный тариф на пригородные перевозки по маршрутам, проходящим по двум и более муниципалитетам, составит 2,76 рубля за километр. В настоящее время этот показатель составляет 2,35 рубля. Что же касается междугородних перевозок, то тариф предлагают поднять с 2,75 до 3,57 рубля за один километр пробега. Предложенные тарифы являются проектными, и их могут скорректировать.

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