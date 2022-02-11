В Ухте два парня вместе с 20-летней девушкой убили своего сверстника

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Следком Коми сообщил, что в Ухте признали виновным в убийстве своего сверстника 20-летнего местного жителя. Под суд попал также 21-летний парень вместе с 20-летней девушкой, которых обвинили в укрывательстве.

Суд установил, что в сентябре 2021 года компания распивала алкоголь в квартире дома на проспекте Ленина. В какой-то момент между фигурантом уголовного дела и его жертвой произошел конфликт, который привел к убийству – злоумышленник ударил ножом в шею своего оппонента не менее двух раз.

Потерпевший скончался на месте от кровопотери. Убийца вместе с подельником перенесли тело на прилегающую к дому территорию, а девушка помогла убраться, чтобы скрыть следы.

Суд принял решение назначить наказание подсудимому в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, девушке – условный срок на один год, а 21-летнему парню – условный срок на год и 6 месяцев.

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