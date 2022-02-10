В Коми осудили 38-летнего мужчину, по вине которого в лодке утонул 45-летний Константин Кот

Фото из личного архива К. Кота

В Коми выслушал приговор 38-летний житель Усинска, обвиняемый в гибели своего знакомого Константина Кота. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мужчина в компании двоих друзей на моторной лодке сплавлялся по реке Усе в конце августа. В какой-то момент в лодку начала просачиваться вода и ее перевернуло. Двоим мужчинам удалось выбраться, а 45-летний Константин Кот утонет. Его тело найдут лишь в сентябре.

Выяснилось, что перед выходом в плавание владелец лодки не проверил исправность судна и его механизмов, а также оснащенность необходимым оборудованием и спасательными средствами.

- Переплывая на противоположный берег реки, судоводитель не заметил поступление в маломерное судно опасного количества воды и не предпринял необходимых мер безопасности. В результате возникшей аварийной ситуации моторная лодка перевернулась, пассажиры оказались в воде, при этом одного из мужчин затянуло под воду, и он погиб, - прокомментировали случившееся в прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства мужчина вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года принудительных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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