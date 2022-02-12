Жители Коми могут открыть больничный дистанционно

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Жители Коми могут открыть больничный лист дистанционно, поход к врачу при этом не нужен. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Теперь при симптомах простуды и подозрении на коронавирус можно открывать больничные на семь дней после дистанционной консультации с врачом. Посещать поликлинику при этом не нужно. При появлении симптомов можно обратиться в call-центр поликлиники по месту жительства. После проведения консультации пациентам могут быть оформить электронный лист нетрудоспособности на срок до семи дней. При отсутствии симптомов ОРВИ или ковида через неделю пациент сможет также дистанционно закрыть больничный. Сдавать ПЦР-тест при этом не нужно.

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