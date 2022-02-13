На Нижне-Одесских дачах нашли тела двух сгоревших заживо женщин

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В МЧС по Коми сообщили, что накануне в Сосногорском районе республики произошел смертельный пожар. По информации ведомства, после тушения она нашли тела двух женщин – 64 и 37 лет.

Трагедия произошло, как отметили спасатели, в 18:47 в доме на улице Цветочная на Нижне-Одесских дачах. Тела нашли внутри дома. Врачи констатировали сразу же смерть. Полностью возгорание ликвидировали в 23:19.

В результате происшествия огонь уничтожил полностью дом. Причиной предварительно назвали неосторожное обращение с огнем.

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