Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 7:55

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта, в котором погибли два человека

На трассе Сыктывкар - Ухта в лобовом столкновении грузовиков погибли два человека
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ухтинская программа «День»

Фото: ухтинская программа «День»

На трассе Сыктывкар - Ухта произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и японского грузовика ISUZU. В лобовом столкновении машин погибли оба водителя.

Как стало известно, авария случилась на 282 км автодороги. Водитель отечественного грузовика решил выехать на встречку, однако допустил ошибку, и врезался в грузовик, принадлежащий компании «Красное и Белое». Мужчины, которые управляли авто, погибли от удара мгновенно.

По данному факту начато разбирательство. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства, приведшие к трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре в столкновении легковушек погиб 42-летний водитель ВАЗ (подробности)