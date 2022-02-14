Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта, в котором погибли два человека

Фото: ухтинская программа «День»

На трассе Сыктывкар - Ухта произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и японского грузовика ISUZU. В лобовом столкновении машин погибли оба водителя.

Как стало известно, авария случилась на 282 км автодороги. Водитель отечественного грузовика решил выехать на встречку, однако допустил ошибку, и врезался в грузовик, принадлежащий компании «Красное и Белое». Мужчины, которые управляли авто, погибли от удара мгновенно.

По данному факту начато разбирательство. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства, приведшие к трагедии.

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