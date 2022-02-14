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Общество14 февраля 2022 8:38

В Коми выросла заболеваемость кишечными инфекциями

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми в 2021 году по сравнению с предыдущим годом выросла заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей и кишечными инфекциями. Об этом сообщает Комистат.

Так, заболеваемость острыми инфекциями дыхательных путей увеличился на 27,2%, а кишечными инфекциями – на 21,9%. Кроме того, жители Коми стали чаще болеть ветрянкой, острыми вирусными гепатитами и сифилисом. При этом заболеваемость ВИЧ, коклюшем, гриппом, туберкулезом и другими инфекциями снизилась. За год в Коми никто не заболел дифтерией, корью и краснухой. Среди заболевших ветрянкой 95% - дети до 14 лет.

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