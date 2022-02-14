В Сыктывкаре три месяца назад пропала 20-летняя Татьяна Рицкая

Фото: «Лиза Алерт-Коми»

В Сыктывкаре пропала 20-летняя Татьяна Рицкая. Об исчезновении девушки рассказали волонтеры «Лизы Алерт».

По данным поисковиков, юная сыктывкарка исчезла еще в прошлом году, 20 ноября. Она ушли из дома и больше ее никто не видел. Родственники обратились за помощью к добровольцам и полицейским, когда поняли, что самостоятельные поиски не приносят результата.

Приметы Татьяны: рост 163 см, телосложение нормальное, светлые волосы, карие глаза. В день исчезновения на девушке было черное пальто, белый спортивный костюм, черные кеды, берет.

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