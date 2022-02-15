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Общество15 февраля 2022 3:45

В Ухте расширили права застройщиков в области капстроительства

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Прокуратура Коми сообщила, что в Ухте застройщикам расширили права при сдаче объектов капстроительства. Соответствующие изменения внесены в постановление администрации города.

В пресс-службе ведомства отметили, что после внесенных изменений у застройщиков появилась возможность внести изменения в выданное разрешение.

По мнению надзорного органа, с появлением изменений будет упрощен порядок действий застройщиков в случае приостановления либо отказа в постановке на кадастровый учет.

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