Сотрудница спортклуба из Усинска присвоила более 400 тысяч рублей

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В Усинском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы местного спортивно-технического клуба. Суд признал ее виновной в присвоении. Всего ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Установлено, что в течение 2018-2020 годов сотрудница ДОСААФ незаконно завышала размер положенных выплат. Свою вину женщина признала, добровольно возместив ущерб.

Суд также назначил ей наказание в виде денежного штрафа в размере 120 тысяч рублей.

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