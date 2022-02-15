Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 4:15

Сотрудница спортклуба из Усинска присвоила более 400 тысяч рублей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усинском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы местного спортивно-технического клуба. Суд признал ее виновной в присвоении. Всего ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Установлено, что в течение 2018-2020 годов сотрудница ДОСААФ незаконно завышала размер положенных выплат. Свою вину женщина признала, добровольно возместив ущерб.

Суд также назначил ей наказание в виде денежного штрафа в размере 120 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На трассе в Коми авария унесла жизни двоих мужчин (подробнее)