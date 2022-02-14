Ирину Шеремет, сбившую насмерть человека в Сыктывкаре, отпустили под домашний арест

Фото из личного архива Ирины Шеремет

Ирина Шеремет, обвиняемая в гибели человека и причинению тяжкого вреда здоровью 8-летнего мальчика, отпущена под домашний арест. Напомним, женщина минувшей осенью сбила насмерть мать двоих детей, а также наехала на пешеходном переходе на школьника, затем врезалась в другое авто.

Ранее стало известно, что уголовное дело было завершено и передано в суд. Слушание, где решится дальнейшая судьба супруги бывшего министра Коми, назначено на 24 февраля.

- В ходе судебного заседания государственным обвинителем заявлено ходатайство об избрании в отношении Шеремет меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд, исследовав характеризующие материалы в отношении обвиняемой, содержащиеся в уголовном деле, заслушав мнение участников процесса, удовлетворил заявленное ходатайство, - сообщает пресс-служба сыктывкарского суда.

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