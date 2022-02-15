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Общество15 февраля 2022 5:15

В Сыктывдинском районе из-за эпидобстановки отменили проводы зимы

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Пресс-служба администрации Сыктывдинского района сообщила, что в этом году не планируют проводить гулянья по поводу проводов зимы. Информацию об этом сообщили накануне, 14 февраля, на оперативном совещании муниципалитета.

В муниципалитете отметили, что решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в районе и республике.

По словам главы сельского поселения «Выльгорт» Елены Дорониной, в то же время жителей села порадует ярмарочная площадка, на которой будут представлены товары сельхозпроизводителей района.

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