Жителя Сосногорска приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство

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Сосногорский районный суд вынес приговор об умышленном причинении смерти в отношении 46-летнего жителя Ухты. За убийство его приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что преступление произошло в июне 2021 года в частном доме на улице Октябрьской. Между фигурантом уголовного дела и 40-летний местным жителем произошел конфликт, во время которого злоумышленник ударил ножом по разным частям тела.

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного ранения в грудной клетки с повреждением сердца и легкого.

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