Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 февраля 2022 5:45

Жителя Сосногорска приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сосногорский районный суд вынес приговор об умышленном причинении смерти в отношении 46-летнего жителя Ухты. За убийство его приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что преступление произошло в июне 2021 года в частном доме на улице Октябрьской. Между фигурантом уголовного дела и 40-летний местным жителем произошел конфликт, во время которого злоумышленник ударил ножом по разным частям тела.

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного ранения в грудной клетки с повреждением сердца и легкого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта, в котором погибли два человека (подробнее)