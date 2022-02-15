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Политика15 февраля 2022 6:23

Заместителем председателя правительства Коми назначен Алексей Просужих

Источник:kp.ru
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Фото: nbrkomi.ru

Фото: nbrkomi.ru

В Коми произошли очередные кадровые перестановки. Как сообщили в пресс-службе администрации главы Коми, заместителем председателя правительства республики назначен Алексей Просужих. Соответствующий указ подписал руководитель региона Владимир Уйба.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня подписания - 15 февраля. В обязанности нового зампреда будет входить координация работы по реализации государственной внутренней политики.

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