Гострудинспекция Коми расследует гибель жителя Башкирии в аварии на трассе Сыктывкар-Ухта

Фото: ГИБДД по Коми

Гострудинспекция Коми намерена провести проверку по факту гибели одного из водителей в смертельном ДТП на трассе Сыктывкар — Ухта. Напомним, трагедия произошла накануне, 15 февраля, на 282 км автодороги.

Как сообщили в надзорном ведомстве, водитель грузовика находился в служебной поездке, сам погибший был родом из Башкирии. Свидетели аварии рассказали, что перед тем, как въехать на встречную японскую грузовую машину, водителя мотало из стороны в сторону. Возможно, он потерял управление над авто, говорят очевидцы.

Сейчас по данному факту также начато разбирательство со стороны правоохранителей. Всем структурам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ГИБДД Коми раскрыли личности погибших водителей на трассе Сыктывкар – Ухта