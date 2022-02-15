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Общество15 февраля 2022 8:59

В Коми курсантов кормили салатом с кишечной палочкой

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Курсантов Печорского речного училища кормили салатом с кишечной палочкой. За это индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности.

В конце ноября прошлого года прокуратура проверила, как бизнесмен соблюдает требования санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании услуг питания в буфете училища. Согласно договору, речь шла о завтраках и ужинах для всех курсантов, а также о полдниках для сирот. Оказалось, что бизнесмен нарушил несколько законов. Так, на двух термосах, которые используются для перевозки готового супа, не было маркировки о продукте. Водитель и две раздатчицы пищи работали без медосмотра. Кроме того, в салате обнаружили бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в объеме, превышающем норму. В итоге суд оштрафовал бизнесмена на 30 тысяч рублей.

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