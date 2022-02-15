В Коми из горящего дома эвакуировались семь человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 14 февраля, в Усть-Вымском районе горел многоквартирный дом, оттуда эвакуировались семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 20:34 в Жешарте. В доме на улице Молодежной загорелась квартира. Через три минуты на место прибыли пожарные. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались семь человек. Пожар удалось потушить в 21.36. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На месте происшествия работали четыре человека и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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