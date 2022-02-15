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Происшествия15 февраля 2022 11:48

На трассе в Коми из-за гололеда в кювет вылетел большегруз

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Во вторник, 15 февраля, в Княжпогостском районе МАЗ съехал в кювет, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 11.10. Мужчина 1990 года рождения ехал за рулем МАЗ с прицепом по трассе Сыктывкар – Ухта. На 213-м километре не справился с управлением и съехал в кювет. После этого у машины оторвалась кабина. В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Его доставили в больницу для осмотра. О том, какие травмы получил водитель, не сообщается. Как передает БНК, на трассе был гололед.

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