На трассе в Коми из-за гололеда в кювет вылетел большегруз

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Во вторник, 15 февраля, в Княжпогостском районе МАЗ съехал в кювет, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 11.10. Мужчина 1990 года рождения ехал за рулем МАЗ с прицепом по трассе Сыктывкар – Ухта. На 213-м километре не справился с управлением и съехал в кювет. После этого у машины оторвалась кабина. В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Его доставили в больницу для осмотра. О том, какие травмы получил водитель, не сообщается. Как передает БНК, на трассе был гололед.

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