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Здоровье15 февраля 2022 14:05

В районах Коми резко уменьшилось число зараженных COVID-19

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В Коми за минувшие сутки коронавирусом заразились ещё 1 682 человека. Наибольший прирост инфицированных был зафиксирован в Сыктывкаре. Столица Коми занимает первое место в рейтинге самых заражённых городов и районов республики с 791 новым фактом заболевания.

На второй строчке расположилась Ухта, где официально подтверждено в три раза меньше случаев инфицирования (+253). Тройку лидеров замыкает Воркута с 116 пациентам, которым пришёл положительный ПЦР-тест.

В топе также отмечены Сысольский район – 87, Усинск – 74, Сосногорский район – 73, Инта – 59.

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