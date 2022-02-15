В ДТП в Коми пострадал трехлетний ребенок

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Во вторник, 15 февраля, в Ухте столкнулись Chevrolet Cruze и ВАЗ-2110, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 9.42. Молодой человек 1997 года рождения ехал за рулем Chevrolet по трассе Сыктывкар – Ухта. На 314-м километре он начал поворачивать в сторону Яреги. Там иномарка столкнулась с ВАЗ-2110.

В результате ДТП пострадали два человека. В больницу увезли женщину 1984 года рождения, находившуюся за рулем «десятки», и ее пассажирку 2018 года рождения.

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