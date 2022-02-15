В Коми школьный физрук подозревается в изнасиловании родных братьев

Фото: личный архив.

Следователям Коми предстоит разобраться в крайне непростом деле. В интернете распространяется шокирующая информация о том, что 34-летний преподаватель физкультуры средней школы села в Коми Дмитрий Д. (имя изменено. - ред.) после занятий надругался над детьми в раздевалке. Сейчас мужчину ждет следствие.

По информации источников, воплощать свои преступные замыслы в реальность учитель начал в 2016 году. Его потерпевшими стали два ученика школы, которые к тому же, как утверждают источники, являются его родными братьями.

- Уголовное дело в отношении данного гражданина расследуется, - сообщили КП-Коми в СУ СК по Коми.

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