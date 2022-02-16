Суд обязал минприроды Коми выплатить компенсацию за слова экс-министра в адрес прокурора

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В Сыктывкарском городском суде признали заявление бывшего министра природных ресурсов Коми Алексея Кузнецова о том, что экс-прокурор печорского природоохранного надзорного ведомства Дмитрий Перминов занимается браконьерством и имеет в запасе 400 кг рыбы, не соответствующим действительности.

С иском в суд обратился сам прокурор, заявив, что об этом Кузнецов сообщил в беседе с жителями села Мутный Материк. Он также потребовал возместить ему моральный вред.

– Судом установлено, что факт распространения сведений министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Кузнецовым А.В., их порочащий характер и не соответствие действительности подтверждаются материалами дела. Кроме того, получены доказательства, опровергающие позицию ответчика, о высказывании личного мнения и оценочного суждения министра, вне рамок исполнения должностных обязанностей, – проинформировали в Объединенной пресс-службе судов.

Суд обязал министерство разместить на своем сайте опровержение и выплатить ему за счет казны моральный вред в размере 40 тыс. рублей, а также оплатить 900 руб. госпошлины.

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