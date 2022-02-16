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Общество16 февраля 2022 5:45

В Коми возбуждено дело о двойнике на ритуальном рынке

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

УФАС Коми начало расследование дела по заявлению ритуальной службы «Стикс» о том, что в республике появился двойник, зарегистрировавший аналогичное название.

В антимонопольном ведомстве установили, что заявитель свое название использовал давно. Конкурент же зарегистрировал юридическое лицо ООО «Единый ритуальный центр «Стикс» лишь в октябре 2021 года.

В УФАС признали, что фирменное наименование схоже с обозначением заявителя, что вводит потребителей в заблуждение. В настоящий момент по факту случившегося возбуждено антимонопольное дело.

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