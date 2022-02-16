В Коми на жилье сиротам выделят в 2022 году 367,7 млн рублей

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Пресс-служба правительства Коми сообщила, что в республике 300 детей-сирот получили ключи от новых квартир. Всего на обеспечение жильем детей-сирот в 2022 году намерены выделить 367,7 млн руб., из федерального бюджета в том числе поступит 54,7 млн руб.

– Сегодня для вас, кто получил ключи, радостный день. Он будет долго вспоминаться, ведь вы стали обладателями своей первой квартиры. И сейчас у вас появится мотивация создавать семью, обустраивать быт. Желаю вам устроить счастливую семейную жизнь и достойно воспитать детей, – прокомментировал событие глава региона Владимир Уйба.

Он также отметил, что решение проблемы находится «на особом контроле» правительства региона, сообщив, что в очереди на получение жилья находятся около 2000 человек. В 2022 году на выделенные 367,7 млн рублей планируют закупить 227 квартир.

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