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Происшествия16 февраля 2022 6:09

Житель Коми застрял на угнанной машине и поэтому угнал вторую

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Удорском районе 21-летнего местного жителя подозревают в угонах двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась местная жительница 1985 года рождения. Женщина сообщила, что неизвестный украл автомобиль ГАЗ-3110. Она пояснила, что оставила машину на стоянке, при этом двери были открыты, а ключи находились в замке.

Спустя некоторое время в полицию поступило еще одно заявление об угоне ВАЗ-21102. Машина также находилась на стоянке, а ключи находились в замке зажигания. Подозреваемого задержали. Молодой человек пояснил, что решил прокатиться на ГАЗ-3110, чтобы прокатиться. Молодой человек не справился с управлением и съехал на обочину. Для того чтобы вытащить застрявшую в снегу машину, подозреваемый решил угнать вторую машину.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигурант под подпиской о невыезде.

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