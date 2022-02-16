В Коми женщина на «Ладе» врезалась в Hyundai и автогрейдер

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 15 февраля, в Усть-Вымском районе «Лада Калина» врезалась в Hyundai Solaris и автогрейдер, в результате чего пострадала водитель отечественного автомобиля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 9.15. Женщина 1990 года рождения ехала за рулем «Лады» по трассе Сыктывкар – Ухта. Она не справилась с управлением и врезалась в стоящий у края дороги автогрейдер. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, она столкнулась с Hyundai Solaris.

В результате ДТП пострадала водитель «Лады». У нее черепно-мозговая травма, ушиб грудины и сотрясение мозга под вопросом. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Она за рулем с 2013 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми женщина на иномарке врезалась в дерево: пострадал ребенок