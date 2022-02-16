В Коми женщина пыталась заказать пиццу и лишилась 5 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Ухты 1953 года рождения 4 870 рублей, используя сайт-двойник. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинка открыла сайт-двойник известной пиццерии. Она оформила заказ и перешла по ссылке для оплаты. Далее женщина ввела данные карты. Оттуда списались деньги, однако пиццу жительница Коми так и не получила. Ухтинка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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