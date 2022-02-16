Названа причина высокой заболеваемости коронавирусом в Коми

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Высокая заболеваемость коронавирусом в Коми с низкими темпами ревакцинации. Об этом заявила внештатный эпидемиолог республиканского Минздрава Нина Овчинникова.

На сегодняшний день прививки от коронавируса сделали около 420 тысяч человек. При этом ревакцинацию прошли лишь 80 тысяч из них. Овчинникова отметила, что рост заболеваемости связан с нежеланием людей проходить эту процедуру. В настоящее время ревакцинируются 500 человек в день. Этот показатель эпидемиолог назвала крайне низким. QR-код выдается на год, однако специалист посоветовала проходить ревакцинацию через полгода. Это, по ее словам, позволит снизить риски.

– Ревакцинация в нынешних условиях – это вопрос здоровья, а не получения QR-кода, – цитирует Овчинникову БНК.

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