За сутки в Сыктывкаре у 722 человек подтвердился коронавирус

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По состоянию на среду, 16 февраля, в Сыктывкаре зафиксировали 722 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 2406 человек. За все время из больниц выздоровели 108335 пациентов. За последние сутки заболели 2274 человека, а за весь период пандемии – 134 177.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 722 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 326 человек, в Сосногорском районе – 141, в Инте – 128, в Корткеросском районе – 120, а в Усть-Вымском – 119. За сутки в Коми скончались девять пациентов с коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2 843 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь. На сегодняшний день вакцинацию прошли 442 195 человек. Уточняется, что речь идет о привитых первым компонентом.

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