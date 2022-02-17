В Сыктывкаре зарегистрирован рост цен за бензин и дизтопливо

Фото: архив КП

В Сыктывкаре зарегистрирован новый рост стоимости автомобильного топлива. В настоящий момент, спустя месяц после последних изменений, в цене поднялось до 70 коп. дизельное топливо. Что касается АИ-92 и АИ-95, то цены в основном остались без изменений. Исключение составили автозаправки «Движение Коми».

Компания «Лукойл» снизила стоимость АИ-92 на 65 коп. Сейчас цена на него составляет 47,61 вместо 48,26. АИ-95 и АИ-100 остались без изменений – 50,62 и 58,57 соответственно. Стоимость дизтоплива составила 54,25, повысившись на 27 коп.

На автозаправках «Компании 2000» цена на АИ-92 и АИ-95 осталась такой же – 47,20 и 49,50 руб. соответственно. Дизель вырос на 70 коп. до 67,20 руб.

«Движение Коми» повысило на 1,44 руб. стоимость АИ-92 – 46,99. АИ-95 выросло в цене до 49,99 (плюс 2,44 руб.), а дизельное топливо осталось без изменений – 69,99 руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми находится на пятом месте по уровне зарплат в СЗФО (подробнее)