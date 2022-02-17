На готовку борща в Коми в среднем тратят 419 рублей

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Комистат сообщил после подсчета, что приготовление четырех литров классического борща обойдется местным жителям в 419 руб. Цены, как уточнили аналитики, актуальны на конец декабря 2021 года.

В расчет взяли 500 г мяса – 304 рубля, на остаток в размере 115 руб. предлагается купить 500 г картофеля, 300 г капусты, 200 г лука и моркови, 400 г свеклы, чеснок, томатную пасту, перец, соль и растительное масло.

Сообщается, что на мясном бульоне борщ подорожал на 12%, а из-за роста цен на овощи на 40% выросла стоимость его постной версии. Так подорожала в 2,5 раза белокочанная капуста, вырос на 79% в цене чеснок, на 52% – свекла, на 41% – картофель, лук – на 28%, а морковь – на 37%. Говядина подорожала на 5%.

Дешевле приготовить борщ, по мнению аналитиков, осенью, когда отмечается сезонное снижение цен – 404 рубля. Дороже – летом, когда стоимость супа составляет 443 рубля.

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