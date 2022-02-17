Мэрия Инты заплатит 200 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

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Житель Инты потребовал в суде с администрации Инты возместить моральный ущерб, причиненный после нападения собаки на несовершеннолетнего ребенка. Всего представитель пострадавшего оценил вред в 200 тысяч рублей. Суд же поставил выплатить лишь часть заявленной суммы – 100 тысяч рублей.

Истец заявил, что ребенок после нападения месяц лечился у травматолога и ортопеда, а также проходил вакцинацию от бешенства. Суд принял решение, что из-за неприятия администрацией города мер по отлову животных были нарушены права местных жителей, включая ребенка, которому был причинен вред здоровью.

В результате с мэрии взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за счет городской казны. Решение уже вступило в силу с 15 февраля

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