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Общество17 февраля 2022 5:15

Жительница Сыктывкара оплатила 107 штрафов ГИБДД

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В пресс-службе УФССП Коми сообщили, что местная жительница 107 раз нарушила правила дорожного движения. Как выяснилось, женщина получила штрафы во время поездок в Москву на своем автомобиле.

Все нарушения зафиксировали, как уточнили в ведомстве, камеры видеонаблюдения. В основном это было превышение скорости. Общая сумма штрафов составила более 64 тысяч рублей. Так как квитанции не были оплачены вовремя, долг за счет исполнительского сбора увеличился до суммы более 167 тысяч рублей.

Чтобы стимулировать нарушительницу, на ее автомобиль наложили арест, машину поместили на штрафстоянку, и только после этого приставам пришла квитанция, подтверждающая оплату.

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